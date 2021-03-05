Россиянина и украинку задержали на Бали из-за поддельных тестов на COVID-19

20:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Туриста из России и его украинскую спутницу задержали на Бали по подозрению в предоставлении фиктивных ПЦР-тестов на COVID-19. Об этом сообщает портал Coconuts.
"42-летний мужчина из России и его 26-летняя спутница с Украины находятся под следствием из-за подозрения в обмане с тестами на коронавирус. Инцидент произошел в прибрежном городе Падангбай на востоке острова", – сообщается на сайте.
В порту города Падангбай сотрудники медицинского офиса проверили туристов, прибывших из Ломбока. Медики усомнились в подлинности их ПЦР-тестов на COVID-19 и сообщили об этом в полицию.
Как выяснилось, указанный в справках госпиталь не проводил анализы туристам.
Как сообщает "Экспресс газета", задержанными оказались бывший муж российской певицы Айзы Анохиной Дмитрий и его подруга Оксана Мухина.
Ранее сообщалось, что Турция будет требовать тесты на COVID-19 от туристов до 15 апреля.
Всем прибывающим на территорию страны любым транспортом иностранцам нужно представить отрицательный результат ПЦР-теста, который был сделан за 72 часа до поездки.
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