Турция будет требовать тесты на COVID-19 от туристов до 15 апреля

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Обязательным условием для въезда в Турцию является справка об отсутствии коронавируса, ее будут требовать до 15 апреля 2021 года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на посольство РФ в Анкаре.

Всем прибывающим на территорию страны любым транспортом иностранцам нужно представить отрицательный результат ПЦР-теста, который был сделан за 72 часа до поездки.

"По уточненной информации турецких властей, это требование будет действовать до 15 апреля", – говорится в сообщении.

В посольстве напомнили, что требование о справках не касается транзитных и трансферных пассажиров, а также детей до 6 лет.

В прошлом году большинство стран прекратили регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за пандемии. С 15 февраля РФ возобновила авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. До этого Россия возобновила регулярное авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром.

Кроме того, границы для иностранных туристов открыла Шри-Ланка. Сообщалось, что гостям страны понадобится отрицательный тест на COVID-19, полученный не ранее 96 часов до вылета.