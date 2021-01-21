Шри-Ланка открыла границы для туристов – СМИ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Шри-Ланка открыла границы для иностранных туристов, у которых есть отрицательный тест на COVID-19, полученный не ранее 96 часов до вылета, сообщает France 24.
"В четверг полностью возобновилась работа двух международных аэропортов страны, которые обслуживают коммерческие рейсы", – говорится в сообщении.
Как уточняется, туристам нужно будет сдать повторный анализ по прибытии в отель. Если поездка продлится более недели, понадобится и третий тест на коронавирусную инфекцию.
"Если какой-либо из анализов окажется положительным, есть два пути: бессимптомные туристы пройдут самоизоляцию в отеле, а остальных направят на лечение в госпитали", – говорится в сообщении.
По прибытии в страну туристы смогут жить в специально отведенных гостиницах, которых насчитывается 55, отдельно от местных жителей. Всего организовано 14 туристических зон, которые путешественники не могут покидать.
Визу для посещения страны можно оформить только онлайн. Нужно заранее забронировать отель, оплатить будущие тесты на COVID-19, а также медицинскую страховку.
С 27 января возобновится международное авиасообщение России с Финляндией, Индией, Вьетнамом и Катаром. Отмечалось, что эти страны отвечают особым эпидемиологическим критериям, при которых возможно открытие границ. В Индию и Вьетнам можно будет вылететь два раза в неделю из Москвы, в Катар – трижды из Москвы, в Финляндию – дважды из Москвы и дважды из Санкт-Петербурга.
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