Названа дата открытия летнего сезона в Турции

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В Турции определены сроки старта летнего сезона 2021 года. Об этом сообщается на сайте АТОР.

"В Турции надеются, что сезон-2021 будет лучше, чем в 2020 году. В интервью местным СМИ министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой сообщил, что эти надежды связаны с вакцинацией от COVID-19, которая стартовала в Европе", – говорится в заявлении.

При этом Эрсой считает, что к апрелю данный процесс достигнет определенной точки. В результате люди с большей уверенностью смогут планировать летние путешествия.

"Мы стремимся начать туристический сезон 2021 года в апреле", – подчеркнул министр.

В прошлом году Турция потеряла 68% иностранных туристов. В общей сложности страну посетили порядка 15,5 миллиона зарубежных отдыхающих.

Согласно данным Федерации отельеров Турции, в 2021 году Турция сможет принять от 25 до 30 миллионов международных туристов.

Ранее сообщалось, что в Турции дети стали чаще заболевать коронавирусом. Медики утверждают, что во время повторной вспышки COVID-19 увеличилось число заражений в яслях и школах.