Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Туризм

18:17

Названа дата открытия летнего сезона в Турции

туризм

Фото: depositphotos/slava296

В Турции определены сроки старта летнего сезона 2021 года. Об этом сообщается на сайте АТОР.

"В Турции надеются, что сезон-2021 будет лучше, чем в 2020 году. В интервью местным СМИ министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой сообщил, что эти надежды связаны с вакцинацией от COVID-19, которая стартовала в Европе", – говорится в заявлении.

При этом Эрсой считает, что к апрелю данный процесс достигнет определенной точки. В результате люди с большей уверенностью смогут планировать летние путешествия.

"Мы стремимся начать туристический сезон 2021 года в апреле", – подчеркнул министр.

В прошлом году Турция потеряла 68% иностранных туристов. В общей сложности страну посетили порядка 15,5 миллиона зарубежных отдыхающих.

Согласно данным Федерации отельеров Турции, в 2021 году Турция сможет принять от 25 до 30 миллионов международных туристов.

Ранее сообщалось, что в Турции дети стали чаще заболевать коронавирусом. Медики утверждают, что во время повторной вспышки COVID-19 увеличилось число заражений в яслях и школах.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать