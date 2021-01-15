Сейшелы открываются для привитых от коронавируса туристов

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Фото: ТАСС/Karlheinz Schindler/DPA
Власти Сейшельских островов с 15 января открывают въезд для иностранных туристов, сделавших прививку от коронавируса, сообщает Seychelles News Agency.
Как объявил министр туризма Сильвестр Радегонде, для посещения островов туристам необходимо принять две дозы вакцины от COVID-19 и предъявить подтверждающие это документы. Также путешественники при въезде должны предоставить ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия.
"Мы надеемся, что это откроет индустрию туризма для местных жителей. В первую очередь, для небольших отелей, которые испытывают трудности на Ла-Диг, Праслине, а также на Маэ. Кроме того, это даст толчок, в котором отчаянно нуждается наша экономика", – сказал Радегонде.
Отмечается, что руководство Сейшел планирует привить около 70% населения островов к марту, что должно обеспечить формирование коллективного иммунитета. При успешном воплощении такого плана требования к въезду туристов ослабят – им будет нужно предъявить лишь отрицательный тест на COVID-19.
Как рассказала менеджер программы иммунизации Сейшельских островов Флорида Бижу, в настоящее время прививку получают около 2 тысяч местных жителей в день. При сохранении таких темпов вакцинации к концу января в стране от коронавируса будут привиты около 45 тысяч человек.
Россия возобновила авиасообщение с Сейшельскими островами в середине ноября прошлого года. Соответствующее решение было принято на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.
По оценке Роспотребнадзора, Сейшелы являются одной из трех наиболее эпидемиологически безопасных стран для туризма из тех, с которыми возобновлено авиасообщение. Обстановка по коронавирусу соответствует всем нужным критериям также в Танзании и Эфиопии.
Роспотребнадзор сообщил о трех странах безопасных по COVID-19 для туризма
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