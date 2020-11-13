Фото: Москва 24/Никита Симонов
Россия возобновляет авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами. Соответствующее решение было принято на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.
Отмечается, что возобновление авиасообщения произойдет на паритетной основе.
"Полеты будут осуществляться в Эфиопию по маршруту Москва – Аддис-Абеба с периодичностью три раза в неделю и на Сейшельские Острова по маршруту Москва – Виктория с периодичностью два раза в неделю", – сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства России.
Уточняется, что въезд в РФ через воздушные пункты пропуска будет разрешен гражданам данных государств и тем, кто имеет в них вид на жительство.
"Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран", – подтвердили в пресс-службе кабмина.
Отмечается, что Оперштаб также расширил квоты на перелеты между Россией и Казахстаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Кубой и Мальдивами. В частности, максимальное количество рейсов из Москвы в Нур-Султан увеличено до трех в неделю, в Алма-Ату – до двух.
До 7 рейсов увеличится количество перелетов из России в ОАЭ. В кабмине объяснили данное решение "сокращением пассажиропотока в Турецкую Республику". При этом на Кубу и Мальдивы количество рейсов увеличится до 4 и до 8 соответственно.
Ранее стало известно, что "Аэрофлот" планирует возобновить полеты между РФ и Кипром. Сообщалось, что рейсы могут запустить с 22 ноября.
Позднее в посольстве РФ в Никосии уточнили, что российские туристы не смогут посещать Кипр после возобновления авиарейсов. В республику смогут прилетать только граждане Кипра, члены семей, лица, имеющие вид на жительство, и дипломаты.
"Аэрофлот" планирует возобновить полеты на Кипр с 22 ноября
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