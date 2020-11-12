"Аэрофлот" планирует возобновить полеты между РФ и Кипром

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Аэрофлот" собирается возобновить еженедельные полеты между Российской Федерацией и Республикой Кипр с 22 ноября. Об этом сообщает посольство РФ в Никосии.

"По информации авиакомпании "Аэрофлот", с 22 ноября планируется возобновление грузопассажирских рейсов по маршруту Москва (Шереметьево) – Ларнака – Москва (Шереметьево)", – указано в сообщении из Facebook российского диппредставительства.

На данный момент подтверждено, что полеты будут осуществляться только один раз в неделю, по воскресеньям. На официальном сайте авиакомпании открыты продажи билетов на рейс из Москвы (с отправлением в 9:50) и из Ларнаки (с отправлением в 13:50).

С 28 августа на Кипр разрешено приезжать россиянам, которые имеют вид на жительство в этой стране.

Ранее стало известно, что авиакомпания-лоукостер "Победа" возобновит полеты из Москвы в Дубай, прерванные из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что рейсы начнутся с 28 ноября. Пока планируется реализовывать не более одного в неделю.