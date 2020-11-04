Авиакомпания "Победа" возобновит полеты в Дубай

Фото: aeroflot.ru

Авиакомпания-лоукостер "Победа" возобновит полеты из Москвы в Дубай, прерванные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт компании.

Рейсы начнутся с 28 ноября, билеты уже появились в продаже.

На данный момент сообщается только об одном рейсе в неделю, по субботам.

Лоукостер "Победа" на данный момент работает только на одном международном направлении. Самолеты компании следуют в Турцию из Москвы, Казани и Уфы.

Что касается ОАЭ, то в эту страну также отправляются самолеты "Аэрофлота".

В начале ноября стало известно, что Российская Федерация возобновляет авиасообщение с Японией. Авиакомпании будут выполнять три рейса в Японию в неделю. Два из них станут следовать по маршруту Москва – Токио. Еще один рейс будет летать в столицу Японии из Владивостока.

