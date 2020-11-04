Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:21

Авиакомпания "Победа" возобновит полеты в Дубай

транспорт общество

Фото: aeroflot.ru

Авиакомпания-лоукостер "Победа" возобновит полеты из Москвы в Дубай, прерванные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт компании.

Рейсы начнутся с 28 ноября, билеты уже появились в продаже.

На данный момент сообщается только об одном рейсе в неделю, по субботам.

Лоукостер "Победа" на данный момент работает только на одном международном направлении. Самолеты компании следуют в Турцию из Москвы, Казани и Уфы.

Что касается ОАЭ, то в эту страну также отправляются самолеты "Аэрофлота".

В начале ноября стало известно, что Российская Федерация возобновляет авиасообщение с Японией. Авиакомпании будут выполнять три рейса в Японию в неделю. Два из них станут следовать по маршруту Москва – Токио. Еще один рейс будет летать в столицу Японии из Владивостока.

Россия возобновит авиасообщение с несколькими странами

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать