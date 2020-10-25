"Аэрофлот" надеется на возобновление перелетов в Европу в конце зимы

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"Аэрофлот" надеется, что в конце зимы у компании появится возможность возобновить полеты в европейские страны. Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев на телеканале "Россия 1".

"Закрыть страну на карантин сейчас мало кто решается. Почему – потому что второй удар будет по экономике", – заявил он.

Савельев предположил, что в феврале-марте компания начнет увеличивать перевозки.

С 1 августа в России возобновили международное авиасообщение. Первыми странами, куда стали осуществляться перелеты, были Танзания, Турция и Великобритания. С 7 августа россиянам разрешили въезд в Черногорию, с 15 августа – в Швейцарию.

3 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении полетов в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев сообщил, что въездной туристический поток в РФ может возобновиться ближе к весне 2021 года.

По его словам, въездной туризм может восстановиться благодаря открытию границ с США, Германией и Китаем. Это, как считает Игнатьев, произойдет ближе к весне.

