Россия с 15 августа возобновит авиасообщение со Швейцарией
Россия с 15 августа возобновляет авиасообщение со Швейцарией. Об этом сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России.
"Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва – Женева – Москва", – говорится в сообщении.
Рейсы будут осуществляться один раз в неделю. Отмечается, что Оперативный штаб продолжает работу над расширением списка стран, c которыми может быть восстановлено авиационное сообщение.
Накануне в Оперштабе объявили об открытии границы с Абхазией с 1 августа. Полеты также вновь осуществляются из России в Турцию, Танзанию и Великобританию. Их организуют из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. На маршруты вывели лайнеры компаний "Аэрофлот", "Победа", Turkish Airlines и Pegasus Airlines.
В МИД РФ выразили надежду на расширение списка стран, с которыми будет восстановлено авиасообщение, в ближайшие недели. Поступала информация о том, что РФ может вернуть полеты в Южную Корею и на Мальдивы, а также в ОАЭ и на Кубу.
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