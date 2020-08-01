Эксперты рассказали, какие документы нужны для отпуска за границей с 1 августа

Да здравствует долгожданный международный туризм! 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами – Турцией, Великобританией, Абхазией и экзотической Танзанией. Однако теперь путешествовать будет не так просто, как это было до пандемии коронавируса. Рассказываем, какие документы понадобятся для поездки за границу, а также о чем не стоит забывать, планируя отпуск.

С какими странами открыт туризм и почему

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

О возобновлении международного авиасообщения 24 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Первыми странами, куда смогут отправиться российские туристы после пандемии, стали Великобритания, Турция и экзотическая Танзания. Позже, 31 июля, стало известно, что к этим странам присоединится еще и Республика Абхазия.

Выбор государств осуществлялся по нескольким критериям: по словам Мишустина, власти руководствовались эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости и принципами взаимности. Таким образом, граждане перечисленных стран с 1 августа также смогут посещать Россию – для них снимаются ограничения, установленные в период коронавируса.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, открытие международных границ с указанными странами стало возможным благодаря тому, что в течение достаточно длительного срока в России наблюдается снижение темпов роста COVID-19. Она также подчеркнула, что в ближайшее время список стран будет расширяться.

Например, уже обсуждается возможность возобновления авиасообщения с Кубой. Также в СМИ появилась информация о скором открытии границ с Мальдивами, ОАЭ и Южной Кореей.

Пока международные вылеты будут осуществляться из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Что ждет в Великобритании

Условия британского туризма по-настоящему можно назвать самыми суровыми. И главная особенность – обязательный карантин для туристов.



"Мы рады приветствовать всех, кто хочет посетить Великобританию на законных основаниях. Напоминаем, что все пассажиры, прибывающие из России в Великобританию, должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней", – отметили в посольстве страны.

При этом нет необходимости везти с собой справку об отсутствии коронавируса. Однако рекомендуется приобрети страховку на случай, если подхватите инфекцию.



Придется попотеть и при получении туристической визы. Для поездок в эту страну она нужна. И для ее получения придется не только собрать документы по списку, но и заплатить кругленькую сумму, которая начинается от пяти тысяч рублей.

Принимать международные рейсы из России будет Лондон. За 48 часов до прибытия туристам необходимо заполнить специальную онлайн-форму – в ней указать паспортные данные, цель и детали поездки, а также адрес места прохождения самоизоляции.

Привычная Турция

С турецким направлением все гораздо проще. С 1 августа улететь можно только в Анкару и Стамбул. Но уже с 10 августа туристы смогут отправиться чартерными рейсами в Анталью, Даламан и Бодрум. Летать в эти три города начнут авиакомпании S7, "Победа", Azur Air, "Уральские авиалинии" и Nordwind.

На первых порах лоукостер "Победа" будет производить перелеты только в Анталью, а с 2 сентября – и в Даламан; Azur Air будет летать на регулярных маршрутах из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Бодрум и Даламан, а на чартерных – из Москвы в Анталью; S7 на своем сайте продает билеты на рейсы из Москвы в Даламан и Анталью.



Условия для въезда на территорию страны изменились несильно. Виза по-прежнему не нужна. Также не потребуется справка об отсутствии коронавируса, то же касается и тестов на инфекцию. Правда, настоятельно рекомендуется оформить специальную страховку, которая понадобится на случай заболевания COVID-19 на территории страны. Также туристов еще во время полета попросят заполнить специальную анкету: придется внести личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи, данные о симптомах.

Правда, стоимость путевок на курорты Турции в этом году может быть выше. Всему виной повышенный спрос по этому направлению, особенно среди россиян. "У наших аналитиков получается, что пока рост цен на проживание в отелях Турции выше бюджетного сегмента и составляет порядка 10 процентов. Понятно, что при сохранении такого высокого спроса при том объеме бронирования, который увеличивается каждый день, цены могут еще увеличиться", – отметила руководитель АТОР Майя Ломидзе.

Мониторинг в аэропорту Еще до прохождения паспортного контроля у всех пассажиров Еще до прохождения паспортного контроля у всех пассажиров проверят температуру. Если в аэропорту обнаружат человека с симптомами коронавируса, то его направят на карантин и в госпиталь на обследование. В случае если больного COVID-19 выявят в самолете, то личные данные соседей, а также контактную информацию передадут в управление здравоохранения. Наконец предусмотрен протокол действий и в тех случаях, если коронавирус нашли у человека после полета. С помощью пассажирских форм будут определять круг контактов человека и помещать на 14-дневный карантин.



Не стоит забывать и про маски – самый популярный аксессуар в 2020 году. В Турции их придется носить повсеместно – и на ресепшен, и в ресторане. Снять маску можно на пляже, а также во время еды.

За экзотикой – в Танзанию

Танзания находится в Восточной Африке и считается одним из самых популярных направлений континента. Больше всего путешественников привлекает Занзибар – это архипелаг из 75 островов. Там находится и аэропорт, который (пока единственный) будет принимать российских туристов.

Нет на островах и недостатка в отелях: есть 4 звезды – ночь в таком стоит около 15 тысяч рублей на двоих. В отелях попроще ценник где-то в три раза ниже. Однако добираться до Танзании непросто: прямых рейсов нет, в среднем придется совершить 3–4 пересадки. Минимальное время в пути – около 20 часов. В худшем случае "прыгать" с самолета на самолет придется почти двое суток.



Да и цена не радует: например, стоимость авиабилетов в Танзанию из Москвы начинается от 30 тысяч рублей за одного человека. В первых числах августа билет и вовсе обойдется в кругленькую сумму – свыше ста тысяч рублей за одно место в экономклассе.

Зато порадуют условия, на которых российские туристы смогут посещать государство Восточной Африки. Справка об отсутствии коронавируса там не потребуется. Не является обязательной и страховка на случай госпитализации из-за заболевания COVID-19 во время отпуска, хотя, конечно, очень рекомендуется.



На борту самолета необходимо заполнить анкету о состоянии своего здоровья. Также там следует указать названия отеля, туристической компании, данные для связи.



Также не возникнет сложностей и с визой – ее можно оформить как в посольстве Танзании в России, так и уже в африканском аэропорту сразу по прилете. Обойдется она гражданам России примерно в 50 или 60 евро – в зависимости от способа оформления. И самое главное – никакого карантина после прилета.

Родная Абхазия

С 1 августа откроют границу с Абхазией

Поездка в Абхазию – все равно что в Сочи. И раньше не было необходимости собирать документы и сталкиваться с особым пропускным режимом.

Ничего не изменилось и после эпидемии. Для поездки на территорию республики виза не нужна, граждане России спокойно могут отдыхать и наслаждаться красотами природы сроком до 90 дней. Понадобятся только документы: российский или загранпаспорт – взрослым, свидетельство о рождении или паспорт – детям.

Традиционно туристов принимает аэропорт в Сухуме. Однако многие россияне предпочитают отправляться в пограничную страну на своем транспорте. Им на заметку: въезд на территорию Абхазии разрешен только через КПП "Псоу", который находится рядом с Адлером.

Не стоит забывать и о курортном сборе – для туристов он составляет 30 рублей и оплачивается обычно в месте пребывания. Кроме того, всем иностранным гражданам необходима страховка от несчастных случаев.

На момент написания материала от властей Абхазии не поступало никакой информации о том, нужна ли будет справка об отсутствии коронавируса и будет ли осуществляться проверка туристов на границе. Однако бояться отпуска в Гагре или Пицунде не стоит. "Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов", – отметили в Оперштабе.