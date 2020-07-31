Россия откроет границу с Абхазией 1 августа

Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа. О данном решении рассказали в Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

"По итогам заседания [в пятницу, 31 июля] принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия", – говорится в сообщении.

На встрече, которую провела вице-премьер РФ Татьяна Голикова, обсудили заключения Роспотребнадзора и Минздрава России. Они были посвящены оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии, а также готовности местной инфраструктуры принимать туристов из России.

Ранее сообщалось, что руководство Абхазии распорядилось продлить запрет на въезд граждан РФ вплоть до 4 августа. При этом эксперты Роспотребнадзора положительно оценили санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране.

С 1 августа из России будут также восстановлены полеты в Турцию, Танзанию и Великобританию. Они начнут осуществляться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Туристов призывают не экономить на страховке.

Кроме того, в Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом подтвердили, что прорабатывается расширение списка стран, с которыми будет открыто авиасообщение. В частности, запрет на полеты может быть снят в отношении Кубы.

