Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа – СМИ

12:51
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россию не включат в список государств, с которыми страны ЕС могут открыть границы, сообщает ТАСС. В ближайшие дни Брюссель обнародует обновленный список, в следующий раз его пересмотрят уже в середине августа.
"Нет, Россия в этот список пока не будет включаться. К сожалению, статистика говорит, что пока рано", – сказал источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.
Дипломат также считает, что обновленный список, который включает 13 стран, возможно будет сокращен, так как в некоторых местах замечен рост заражений.
Первая версия так называемого белого списка была утверждена Советом ЕС 30 июня, в него вошли 14 стран. В середине июля, Совет ЕС сократил список, исключив из него Сербию и Черногорию.
В конце марта РФ полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Мера связана с распространением COVID-19. Позднее были открыты границы для выезда россиян за рубеж на работу и учебу. Обязательная 14-дневная изоляция для людей, которые приезжают в РФ с 15 июля, отменена.
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