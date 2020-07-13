Посольство Венгрии в РФ удалило сообщение об открытии границ для россиян

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Посольство Венгрии в Москве удалило со страницы в социальной сети Facebook информацию, что въезд на территорию страны из РФ разрешат с 15 июля. До этого в профиле венгерского диппредставительства было сообщение, что поменяются правила въезда.

Известно, что по решению венгерских эпидемических властей РФ вошла в число стран "желтой" зоны. Так, страны с повышенным риском коронавируса делятся на "желтые" и "красные" зоны.

Сообщалось, что гражданам Венгрии и членам их семей, которые прибывают из России, а также лицам, не являющимся гражданами Венгрии, надо пройти медобследование после въезда на территорию страны.

Кроме того, в диппредставительстве сообщали, что иностранным гражданам с подозрением на коронавирусную инфекцию откажут во въезде в Венгрию. Однако затем на странице посольства разместили уточнение, что введенные ранее условия въезда и ограничения сохраняют силу. Подчеркивалось, что изменятся только правила, касающиеся санитарных условий въезда.

"Внимание! Все ранее опубликованные условия въезда и ограничения остаются неизменными! Дальнейшие подробности будут опубликованы на нашем сайте в течение дня", – следует из нового сообщения посольства.

Ранее стало известно, что кабмин после 15 июля обсудит возобновление международного авиасообщения. Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что власти РФ возобновят авиасообщение с теми странами, где заболеваемость COVID-19 будет составлять не более 40 человек на 100 тысяч населения.

Помимо того, Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона. На первом этапе на территорию ЕС разрешено въезжать гражданам 14 государств, Россия и США в этот список не вошли.