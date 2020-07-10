Кабмин после 15 июля обсудит возобновление международного авиасообщения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство РФ начнет обсуждение возможного возобновления международного авиасообщения после 15 июля. Об этом сообщила на брифинге вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Теперь то, что касается даты возможного возобновления авиационного сообщения. Мы предлагаем в качестве этой даты 15 июля 2020 года и предполагаем, что на основе переговорной позиции авиационных властей Минтранс, Росавиация будут информировать правительство Российской Федерации о том, как идут переговоры", – заявила она.

Голикова отметила, что власти РФ возобновят авиасообщение с теми странами, где заболеваемость COVID-19 будет составлять не более 40 человек на 100 тысяч населения.

"Для возобновления авиасообщения с другими странами среднесуточный прирост новых случаев заболевания коронавирусом за 14 дней там не должен превышать 1%, – уточнила она.

По ее словам, власти каждые две недели будут оценивать эпидситуацию в зарубежных странах, чтобы корректировать список стран, куда будут возобновлены рейсы.

Въезжающие в РФ иностранцы обязаны будут пройти тест на COVID-19 не менее чем за три дня до прибытия в страну.

В конце марта Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Такой шаг был связан с распространением COVID-19. В июне были открыты границы для выезда россиян за рубеж на работу и учебу.

Кроме того, Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона. На первом этапе на территорию ЕС разрешено въезжать гражданам 14 государств, Россия и США в этот список не вошли.

В России выявлено 713 936 случаев COVID-19, вылечились 489 068 человек, скончались 11 017.