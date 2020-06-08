РФ открывает границы для выезда россиян за рубеж на работу и учебу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россия открывает границы для выезда россиян за рубеж на работу и учебу, лечение и уход за родственниками, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
По его словам, также РФ разрешает въезд иностранцев для лечения и ухода за близкими родственниками.
Глава кабмина напомнил, что еще в марте был временно ограничен въезд в Россию для иностранных граждан, а также выезд большинства россиян за границу. Делалось это с целью предотвратить распространение коронавируса. Однако, подчеркнул Мишустин, жизненные ситуации бывают разные.
Он отметил, что для многих людей важно в данный момент находиться в России, а другим необходимо выехать из страны в силу многих причин.
"В правительство поступило много обращений на эту тему, и мы вносим изменения в режим ограничения для людей, которые попали в такую ситуацию. Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом", – цитирует премьера РИА Новости.
Ранее Мишустин поручил Росавиации и Роспотребнадзору к 8 июня проанализировать возможные варианты возобновления международного авиасообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
Также глава кабмина поручил подготовить и представить несколько сценариев развития отрасли, а также меры поддержки авиакомпаний исходя из каждого сценария.
СМИ сообщают, что Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля. Речь идет о восстановлении международного авиасообщения из ряда городов РФ в 15 стран.
Ожидается, что их список Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно. По утверждению источника, для бизнес-авиации планируется открыть полеты "почти во все страны".
В конце марта Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Шаг был связан с распространением коронавируса.
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