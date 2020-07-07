Песков оценил перспективу открытия границ с ЕС

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неясности в вопросе об открытии российских границ с Европой, сообщает "Газета.ру".
"Она настолько неясная, насколько возникают различные очаги вспышек", – заявил Песков, уточнив, что эпидемиологическая ситуация в настоящий момент является нестабильной.
Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона. На первом этапе на территорию ЕС разрешено въезжать гражданам 14 государств, Россия и США в этот список не вошли.
Ограничения для перемещений через внешние границы сняли для резидентов Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая.
Отмечается, что Китай сможет стать 15-й страной, если подтвердит готовность со своей стороны открыть границы для граждан Европейского союза.
В конце марта РФ полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Такой шаг был связан с распространением COVID-19. При этом позднее были открыты границы для выезда россиян за рубеж на работу и учебу.
Открытие российских границ отложено до 1 августа
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