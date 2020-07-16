ЕС сократил список стран с разрешением на открытие границ

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Совет ЕС сократил список стран, не входящих в сообщество, с которыми государства Евросоюза могут открыть границы. Из перечня убрали Сербию и Черногорию, говорится в заявлении Совета.
Рекомендации по последовательной отмене ограничений касаются Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Алжира, Туниса, Марокко, Руанды, Грузии, Уругвая. Условно в список включен Китай, открытие границ с которым станет возможным только после того, как Пекин согласится принимать жителей ЕС.
7 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о неясности в вопросе об открытии российских границ с Европой. По его словам, возникают различные очаги вспышек COVID-19, так что эпидемиологическая ситуация остается нестабильной.
Посольство Венгрии в Москве удалило со страницы в Facebook информацию, что въезд на территорию страны из РФ разрешат с 15 июля. По решению венгерских эпидемических властей РФ попало в число стран "желтой" зоны. Так, государства с повышенным риском коронавируса делятся на "желтые" и "красные" зоны.
Уточнялось, что гражданам Венгрии и членам их семей, которые прибывают из России, а также лицам, не являющимся гражданами Венгрии, надо пройти медобследование после въезда на территорию страны.
В конце марта РФ полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Мера связана с распространением COVID-19. Позднее были открыты границы для выезда россиян за рубеж на работу и учебу. Обязательная 14-дневная изоляция для людей, которые приезжают в РФ с 15 июля, отменена.
За последние сутки в России выявлено 6 428 новых случаев коронавирусной инфекции, клинических проявлений не было в 1 549. Всего зарегистрировано 752 797 случаев.
По данным ВОЗ на 16 июля, в мире зафиксировано более 13,1 миллиона случаев заражения. Президент Франции Эммануэль Макрон обратил внимание, что в государстве есть признаки возвращения инфекции. В июне европейские страны подписали контракт на 400 миллионов доз вакцины от COVID-19. Соглашение утвердили министры здравоохранения Италии, Германии, Франции и Нидерландов.
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