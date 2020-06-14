Европейские страны подписали контракт на 400 млн доз вакцины от COVID-19

Фото: ТАСС/Zuma

Министры здравоохранения Италии, Германии, Франции и Нидерландов подписали контракт на поставку 400 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции. Договор был заключен с англо-шведской фармацевтической компанией Astrazeneca, передает РИА Новости.

Глава итальянского ведомства Роберто Сперанца заявил, что вакцина будет предназначаться для населения Европы.

"По плану экспериментальная фаза, которая находится уже в продвинутой стадии, завершится осенью, первая партия вакцины поступит до конца года", – заявил он.

Сперанца пояснил, что над данной вакциной совместно с исследователями Оксфордского университета работали и итальянские ученые.

В России также ведутся работы по созданию действенной и безопасной вакцины. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что массовая вакцинация от коронавируса в стране может начаться уже осенью. Точные сроки станут известны лишь после проведения клинических испытаний препарата.