Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:26

Европейские страны подписали контракт на 400 млн доз вакцины от COVID-19

общество за рубежом

Фото: ТАСС/Zuma

Министры здравоохранения Италии, Германии, Франции и Нидерландов подписали контракт на поставку 400 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции. Договор был заключен с англо-шведской фармацевтической компанией Astrazeneca, передает РИА Новости.

Глава итальянского ведомства Роберто Сперанца заявил, что вакцина будет предназначаться для населения Европы.

"По плану экспериментальная фаза, которая находится уже в продвинутой стадии, завершится осенью, первая партия вакцины поступит до конца года", – заявил он.

Сперанца пояснил, что над данной вакциной совместно с исследователями Оксфордского университета работали и итальянские ученые.

В России также ведутся работы по созданию действенной и безопасной вакцины. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что массовая вакцинация от коронавируса в стране может начаться уже осенью. Точные сроки станут известны лишь после проведения клинических испытаний препарата.

Российский препарат от коронавируса будет бесплатным по ОМС

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать