Отказ от вакцинации от COVID-19 будет иметь опасные последствия – ВОЗ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Отказ общества от вакцинации от коронавируса может привести к опасным явлениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиту Вуйнович.

"Отказ от вакцинации при доступности самих вакцин опасен тем, что он может обратить вспять тот прогресс, который был достигнут в борьбе с болезнями, предупреждаемыми с помощью вакцин", – пояснила Вуйнович.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в стране может начаться уже осенью. Точные сроки станут известны лишь после проведения клинических испытаний препарата. О возможном появлении первых партий вакцины осенью также сообщил Сергей Собянин.

Академик РАЕН Анатолий Альтштейн заявлял, что вторую волну COVID-19 следует ожидать в этот же период – осенью. По словам специалиста, это произойдет из-за "неизбежного ослабления мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции", но главным образом этому будет способствовать холодная погода.

При этом Альтштейн выразил мнение, что это "типичный сценарий поведения подобных вирусов", со временем их патогенность снижается, а у людей приобретается коллективный иммунитет.

