Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться осенью 2020 года. Об этом он сообщил на брифинге российского правительства.

Он отметил, что это будет зависеть от исхода клинических испытаний препарата от COVID-19. Чернышенко подчеркнул, что в настоящее время необходимо учиться жить в условиях наличия рисков, которые создает пандемия.

"Как вы знаете, работа над вакциной идет полным ходом, очень ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию, но пока нам всем надо научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция", – заявил Чернышенко.

Он добавил, что в настоящее время 35 регионов готовы смягчить ограничения по коронавирусу. Кроме того, по словам Чернышенко, семь субъектов уже выходят на вторую стадию облегчения режима самоизоляции.

"Уже 35 субъектов РФ готовы к смягчению ограничительных мер, переходу на первый этап снятия этих ограничений. А 7 уже переходят даже на второй этап", – отметил Чернышенко.

Он выразил мнение, что ситуация с коронавирусом в России имеет постепенную тенденцию к стабилизации и снижению прироста зараженных.

"Сегодня действительно есть все основания считать текущую ситуацию с коронавирусом контролируемой и стабильной, с явной тенденцией к снижению количества заболевших", – заявил вице-премьер РФ.

Чернышенко также рассказал, что кинотеатры в России могут возобновить работу в середине июля. Однако культурные учреждения, по его словам, должны будут обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

"Кинотеатры смогут заработать в середине июля, там также предусмотрена особая рассадка", – отметил Чернышенко.

Кроме того, вице-премьер РФ заявил, что с 19 июня возобновятся матчи чемпионата России по футболу. Он также сообщил, что в августе – сентябре могут вернуться хоккей и баскетбол.

"Всегда особое внимание к футболу, прежде всего к нашему футбольному национальному первенству и к хоккею. Футбол вернется в нашу жизнь с 19 июня, когда будут возобновлены матчи Премьер-лиги. Хоккей и баскетбол могут вернуться уже в августе – сентябре", – заявил Чернышенко.

Что касается вакцины от коронавируса, то глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания начнутся в России в ближайшие две недели. Он отметил, что приоритетным критерием является безопасность препарата для населения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь отмечала, что в ведомстве рассчитывают получить вакцину до возникновения второй волны коронавируса. Гендиректор центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов рассказал, что клинические испытания препарата планируют начать в конце июня.

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович отметила, что Россия предложила восемь вакцин-кандидатов от коронавирусной инфекции. Всего же, по ее словам, в настоящий момент зарегистрировано более 120 потенциальных препаратов, защищающих от COVID-19. Кроме того, в России появился вариант вакцины, которую можно будет закапать в нос.