В центре Гамалеи рассказали о планах по исследованию вакцины от COVID-19 на людях

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К исследованию на людях вакцины от коронавируса планируется приступить в середине июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи министерства здравоохранения РФ Александра Гинцбурга.

"Заканчиваются доклинические исследования, на мелких животных все сделано, токсикологии все виды посмотрены, изучена острая и хроническая токсикология, сейчас заканчиваются эксперименты на низших приматах, то есть, на обезьянах, где пока получаются хорошие результаты и по иммуногенности, и по безопасности", – рассказал Гинцбург.

Он подчеркнул, что доклинические испытания вакцины планируют завершить в первой декаде июня, после чего документы будут поданы в Минздрав для разрешения ее испытания на людях, уточнил Гинцбург.

"Надеюсь, в связи с пандемией контрольный институт будет рассматривать в ускоренном порядке нашу заявку. Надеюсь, так мы планируем к 15 июня получить это разрешение и приступить к клиническим изучениям на человеческой популяции", – сообщил эксперт.

Директор Центра Гамалеи добавил, что отбор добровольцев для вакцинации уже идет, уточнив, что сперва иммунизацию пройдут не так много человек, как бы хотелось. Однако он подчеркнул, что организаторы здравоохранения принимают все усилия для организации более быстрого ее масштабирования.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что первый результат по вакцинам от коронавируса и доступ для более широкого применения может появиться в конце июля.

Он отметил, что доклинические испытания вакцины идут согласно графику. По словам Мурашко, ее разработкой занимаются несколько государственных и частных компаний.

Глава отделения центра Виктора Зуева отмечал, что первыми вакцинацию пройдут россияне, которые находятся в группе наибольшего риска. Это врачи и работники, контактирующие с большим количеством людей.

Ожидается, что в дальнейшем инъекции от COVID-19 будут делаться по примеру прививок от гриппа, объяснил специалист. Он допустил, что коронавирус в будущем будет появляться в стране дважды в год в сезоны, когда у большинства граждан снижается иммунитет.

В РФ выявлено 326 448 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Это на 2,8 процента больше, чем днем ранее. За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 8 894 новых случая, в 3 751 клинических проявлений не было.

