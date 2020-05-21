Результаты по вакцинам от COVID-19 могут появиться в конце июля – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый результат по вакцинам от коронавируса и доступ для более широкого применения может появиться в конце июля. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".

"Сегодня несколько разработчиков ведут свои изыскания по данному направлению, уже идут доклинические испытания. Мы прогнозируем, что первые результаты и доступ для более широкого применения должен появиться в конце июля", – сказал министр.

Мурашко подчеркнул, что доклинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции идут согласно графику. По его словам, ее разработкой занимаются несколько государственных и частных компаний.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее рассказывала, что в России работают над 47 вакцинами от коронавируса. По словам представителя ВОЗ в РФ Мелиты Вуйнович, во всем мире вакцинами занимается более сотни фармкомпаний.

Глава отделения центра Виктора Зуева отмечал, что первыми вакцинацию пройдут россияне, которые находятся в группе наибольшего риска. Это врачи и работники, контактирующие с большим количеством людей.

Ожидается, что в дальнейшем инъекции от COVID-19 будут делаться по примеру прививок от гриппа, подчеркнул специалист. Он допустил, что коронавирус в будущем будет появляться в стране дважды в год в сезоны, когда у большинства граждан снижается иммунитет.

В России за сутки выявили 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве подтвердили 2 913 случаев COVID-19, в Московской области – 892. Всего в России зарегистрировано 317 554 случая коронавируса.

