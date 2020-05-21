Результаты по вакцинам от COVID-19 могут появиться в конце июля – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Первый результат по вакцинам от коронавируса и доступ для более широкого применения может появиться в конце июля. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
"Сегодня несколько разработчиков ведут свои изыскания по данному направлению, уже идут доклинические испытания. Мы прогнозируем, что первые результаты и доступ для более широкого применения должен появиться в конце июля", – сказал министр.
Мурашко подчеркнул, что доклинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции идут согласно графику. По его словам, ее разработкой занимаются несколько государственных и частных компаний.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее рассказывала, что в России работают над 47 вакцинами от коронавируса. По словам представителя ВОЗ в РФ Мелиты Вуйнович, во всем мире вакцинами занимается более сотни фармкомпаний.
Глава отделения центра Виктора Зуева отмечал, что первыми вакцинацию пройдут россияне, которые находятся в группе наибольшего риска. Это врачи и работники, контактирующие с большим количеством людей.
Ожидается, что в дальнейшем инъекции от COVID-19 будут делаться по примеру прививок от гриппа, подчеркнул специалист. Он допустил, что коронавирус в будущем будет появляться в стране дважды в год в сезоны, когда у большинства граждан снижается иммунитет.
В России за сутки выявили 8 849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве подтвердили 2 913 случаев COVID-19, в Московской области – 892. Всего в России зарегистрировано 317 554 случая коронавируса.
Зачем нужно массовое тестирование на антитела к COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: