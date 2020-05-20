В РФ разрабатывают 47 вакцин от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В настоящее время в России разрабатывают 47 вакцин от коронавируса, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Совета Федерации. По ее словам, разработка ведется на 14 платформах.
"Мы очень рассчитываем, что какие-то из них дадут ощутимый результат", – подчеркнула она.
Вице-премьер добавила, что в государственный реестр медицинских изделий и организаций, производящих и изготавливающих медицинские изделия, включены сведения о 24 тест-системах, которые проводят ПЦР- и ИФА-диагностику.
Голикова также сообщила, что в регионах РФ создано 526 обсерваторов из-за коронавируса.
За сутки в России подтвердили 8 764 новых случая COVID-19. 4 021 заболевший не имел клинических проявлений – это 45,9%. На Москву приходится 2 699 случаев.
Всего в РФ зафиксировано 308 705 случаев коронавирусной инфекции. Умерли за сутки 135 человек. За весь период скончались 2 972 человека. Выписано за последние сутки 9 262 человека. За все время выписано 85 392 пациента.
Роспотребнадзор сообщает, что в стране провели свыше 7,3 миллиона лабораторных исследований на COVID-19. Под медицинским наблюдением по России с начала года находилось более 1,5 миллиона человек, по состоянию на 18 мая под контролем остаются 267,6 тысячи человек.
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