Вирусолог рассказал о пике эпидемии COVID-19 в России

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что пока рано говорить о прохождении пика коронавирусной инфекции в России.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией заявил, что распространение инфекции в России удалось остановить.
"Есть объективно положительная динамика, но прошли мы плато или нет – пока рано говорить об этом. Это мы увидим только через две недели, когда пройдет максимальный инкубационный период после майских праздников. Сейчас нужно больше времени для анализа", – заявил специалист в беседе с Москвой 24.
Викулов добавил, что сейчас необходимо удержать положительную динамику прироста инфицированных вирусом и получить ее в более продолжительном периоде.
В России за последние сутки выявлено 8 926 новых случаев коронавирусной инфекции. На Москву пришлось 3 238 новых случаев, в Московской области – 921. Всего на сегодняшний день в РФ зафиксировано 290 678 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.
При этом Владимир Путин отметил, что опасность распространения коронавируса сохраняется по всей стране, несмотря на относительную стабилизацию эпидемиологической ситуации.
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