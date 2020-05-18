Вирусолог рассказал о пике эпидемии COVID-19 в России

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что пока рано говорить о прохождении пика коронавирусной инфекции в России.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией заявил, что распространение инфекции в России удалось остановить.

"Есть объективно положительная динамика, но прошли мы плато или нет – пока рано говорить об этом. Это мы увидим только через две недели, когда пройдет максимальный инкубационный период после майских праздников. Сейчас нужно больше времени для анализа", – заявил специалист в беседе с Москвой 24.

Викулов добавил, что сейчас необходимо удержать положительную динамику прироста инфицированных вирусом и получить ее в более продолжительном периоде.

В России за последние сутки выявлено 8 926 новых случаев коронавирусной инфекции. На Москву пришлось 3 238 новых случаев, в Московской области – 921. Всего на сегодняшний день в РФ зафиксировано 290 678 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

При этом Владимир Путин отметил, что опасность распространения коронавируса сохраняется по всей стране, несмотря на относительную стабилизацию эпидемиологической ситуации.