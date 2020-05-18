В России подтверждено 8 926 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России выявлено 8 926 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, сообщает Оперативный штаб.
Их выявили в 81 регионе страны. У 3 577 пациентов не было клинических проявлений.
На Москву пришлось 3 238 новых случаев, в Московской области – 921, в Санкт-Петербурге – 425. 279 случаев отмечено в Нижегородской области, 130 – в Свердловской, 117 – в Саратовской. В Брянской и Калужской областях 115 и 109 соответственно, в Красноярском крае – 107. На десятом месте Ульяновская область с 106 случаями, 103 – в Ярославской.
В остальных регионах подтвердили менее 100 новых случаев. 99 – во Владимирской области, 94 – в Рязанской, столько же в Краснодарском крае и Башкортостане. 89 выявлено в Дагестане, 87 – в Ростовской области и Чувашии, в Ханты-Мансийском АО – 86 и 85 – в Челябинской области.
Всего в РФ зафиксировано 290 678 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Это на 3,2 процента больше, чем днем ранее.
Скончался за последние сутки 91 человек, в том числе 77 – в Москве. Кроме того, 5 умерли в Санкт-Петербурге, по 2 – в Ставропольском и Приморском краях, по 1 – в Ярославской и Самарской областях, в Краснодарском и Забайкальском краях, а также в Чеченской Республике. За весь период скончались 2 722 человека.
Выписано за сутки 2 836 человек, из них 1 423 – в Москве, 273 – в Московской области. За весь период выписали 70 209 пациентов.
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