Еще 1 423 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице еще 1 423 пациента вылечились после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 28 913", – сообщила вице-мэр.

Ракова напомнила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания в соответствии с российскими и международными рекомендациями.

Заммэра подчеркнула, что заниматься самолечением нельзя. Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста.

По ее словам, при выписке все пациенты, которые должны оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице будет организовано массовое бесплатное тестирование на наличие антител, способных сопротивляться коронавирусу. Исследование будет проводиться на основе метода иммуноферментного анализа.