Москва имеет возможности для проведения до 100 тыс тестов ИФА-методом в сутки – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва обладает техническими ресурсами для проведения до 100 тысяч тестов на определение антител к COVID-19 в сутки методом иммуноферментного анализа (ИФА) с возможностью нарастить этот показатель до 200 тысяч. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе селекторного совещания в режиме видеоконференции с городским клиническим комитетом по COVID-19.

"Это просто гигантский объем. Должен сказать, что и без этого Москва уже является лидером среди мировых городов по тестированию. Массовое внедрение ИФА-диагностики выведет Москву в безусловные лидеры в этом вопросе", – приводит слова Собянина Агентство "Москва".

Градоначальник добавил, что широкое использование такой диагностики позволит выявить реальные цифры по росту заболеваемости COVID-19, процент переболевших. Собянин пояснил, что полученные данные позволят определить стратегию в дальнейшей борьбе с распространением коронавируса.

"Это важнейшие сведения, которые необходимы не только для своевременного лечения людей, но и для определения тактики и стратегии работы всей медицинской системы города", – сказал он.

По словам мэра, это также связно с решениями по ограничительным мерам, которые действуют в столице.

Также Собянин рассказал, что за последний месяц удалось в несколько раз увеличить количество тестирований ПЦР-лабораториями.

"Кроме этого, была создана мощная система КТ-диагностики по определению клинических проявлений коронавируса, в том числе и с помощью системы искусственного интеллекта", – пояснил глава города.

Ранее специалист по диагностике инфекционных заболеваний лаборатории "Гемотест" Дмитрий Гордеев рассказал о факторах, препятствующих проведению точного исследования на наличие коронавируса. Он подчеркнул, что помешать обнаружению COVID-19 в организме могут неправильно взятые пробы, а также нарушение правил подготовки к тесту.

Профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова ранее сообщила, что тесты на наличие коронавируса и антител могут вводить в заблуждение и ошибочно показывать отрицательные результаты на всех стадиях заболевания.

По словам специалиста, на первой стадии даже при отсутствии симптомов болезни вирус размножается, а его носитель разносит инфекцию. Около 40% людей получает вирус от бессимптомных носителей. После окончания первой стадии начинается вторая, где симптомы заметны.

