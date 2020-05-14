Москва имеет возможности для проведения до 100 тыс тестов ИФА-методом в сутки – Собянин

14:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Москва обладает техническими ресурсами для проведения до 100 тысяч тестов на определение антител к COVID-19 в сутки методом иммуноферментного анализа (ИФА) с возможностью нарастить этот показатель до 200 тысяч. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе селекторного совещания в режиме видеоконференции с городским клиническим комитетом по COVID-19.
"Это просто гигантский объем. Должен сказать, что и без этого Москва уже является лидером среди мировых городов по тестированию. Массовое внедрение ИФА-диагностики выведет Москву в безусловные лидеры в этом вопросе", – приводит слова Собянина Агентство "Москва".
Градоначальник добавил, что широкое использование такой диагностики позволит выявить реальные цифры по росту заболеваемости COVID-19, процент переболевших. Собянин пояснил, что полученные данные позволят определить стратегию в дальнейшей борьбе с распространением коронавируса.
"Это важнейшие сведения, которые необходимы не только для своевременного лечения людей, но и для определения тактики и стратегии работы всей медицинской системы города", – сказал он.
По словам мэра, это также связно с решениями по ограничительным мерам, которые действуют в столице.
Также Собянин рассказал, что за последний месяц удалось в несколько раз увеличить количество тестирований ПЦР-лабораториями.
"Кроме этого, была создана мощная система КТ-диагностики по определению клинических проявлений коронавируса, в том числе и с помощью системы искусственного интеллекта", – пояснил глава города.
Ранее специалист по диагностике инфекционных заболеваний лаборатории "Гемотест" Дмитрий Гордеев рассказал о факторах, препятствующих проведению точного исследования на наличие коронавируса. Он подчеркнул, что помешать обнаружению COVID-19 в организме могут неправильно взятые пробы, а также нарушение правил подготовки к тесту.
Профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова ранее сообщила, что тесты на наличие коронавируса и антител могут вводить в заблуждение и ошибочно показывать отрицательные результаты на всех стадиях заболевания.
По словам специалиста, на первой стадии даже при отсутствии симптомов болезни вирус размножается, а его носитель разносит инфекцию. Около 40% людей получает вирус от бессимптомных носителей. После окончания первой стадии начинается вторая, где симптомы заметны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: