Названы мешающие точному результату теста на COVID-19 факторы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Нарушение правил подготовки к тесту на COVID-19 или неправильное взятие пробы могут повлиять на результат анализа, сообщил специалист по диагностике инфекционных заболеваний лаборатории "Гемотест" Дмитрий Гордеев, передает РБК.
По его словам, для проведения теста мазок берется с задней стенки глотки. Если проводить данную процедуру неправильно, то можно не захватить достаточное количество клеток со слизистой.
Что касается нарушений правил подготовки к взятию анализа, то специалист отметил, что коронавирус поражает слизистую дыхательных путей. При этом эпителии могут часто обновляться. В результате чего с едой, водой или большим количеством слюны вирус перемещается в пищевод.
Гордеев подчеркнул, что при подготовке к тесту нужно за три часа отказаться от еды, воды и курения.
Заместитель гендиректора лабораторной службы "Хеликс" Дарья Горякина, в свою очередь отметила, что на результаты теста также влияет неправильная транспортировка биоматериала и нарушение режима самоизоляции.
Профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова ранее сообщила, что тесты на наличие коронавируса и антител могут вводить в заблуждение и ошибочно показывать отрицательные результаты на всех стадиях заболевания.
По словам специалиста, что на первой стадии даже при отсутствии симптомов болезни вирус размножается, а его носитель разносит инфекцию. Около 40% людей получает вирус от бессимптомных носителей. После окончания первой стадии начинается вторая, где симптомы заметны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: