Названы мешающие точному результату теста на COVID-19 факторы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Нарушение правил подготовки к тесту на COVID-19 или неправильное взятие пробы могут повлиять на результат анализа, сообщил специалист по диагностике инфекционных заболеваний лаборатории "Гемотест" Дмитрий Гордеев, передает РБК.

По его словам, для проведения теста мазок берется с задней стенки глотки. Если проводить данную процедуру неправильно, то можно не захватить достаточное количество клеток со слизистой.

Что касается нарушений правил подготовки к взятию анализа, то специалист отметил, что коронавирус поражает слизистую дыхательных путей. При этом эпителии могут часто обновляться. В результате чего с едой, водой или большим количеством слюны вирус перемещается в пищевод.

Гордеев подчеркнул, что при подготовке к тесту нужно за три часа отказаться от еды, воды и курения.

Заместитель гендиректора лабораторной службы "Хеликс" Дарья Горякина, в свою очередь отметила, что на результаты теста также влияет неправильная транспортировка биоматериала и нарушение режима самоизоляции.

Профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова ранее сообщила, что тесты на наличие коронавируса и антител могут вводить в заблуждение и ошибочно показывать отрицательные результаты на всех стадиях заболевания.

По словам специалиста, что на первой стадии даже при отсутствии симптомов болезни вирус размножается, а его носитель разносит инфекцию. Около 40% людей получает вирус от бессимптомных носителей. После окончания первой стадии начинается вторая, где симптомы заметны.