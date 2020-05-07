Москвичей будут штрафовать за нарушение масочного режима на рабочих местах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Москвы ввели с 12 мая обязательный масочный режим. Действовать он будет в городском транспорте и других общественных местах.

За нарушение грозят штрафы. С проверкой будет выходить Роспотребнадзор и контролирующие организации.

Городской общественный транспорт

В общественном транспорте будет обязательным ношение масок и перчаток. Штраф за их отсутствие составит 5 тысяч рублей, что предусмотрено КоАП Москвы.

Правило касается всех видов общественного транспорта: автобусы, маршрутки, троллейбусы, электробусы, трамваи, электрички Московской железной дороги, МЦД и МЦК, метро, такси.



Сергей Собянин мэр Москвы Давая возможность большему количеству людей работать, мы понимаем, что они начнут пользоваться общественным транспортом, таким образом увеличится число людей, которые общаются друг с другом. И это надо каким-то образом компенсировать. Поэтому мы вводим дополнительные правила в метрополитене, более жесткие требования. Это обязательное ношение масок, перчаток в общественном транспорте.

Такси

Как уточнил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков, любой общественный транспорт подпадает под действие масочного режима, в том числе такси.

Таким образом, водителей и пассажиров такси также обязуют носить маски и перчатки. Штраф, который будет взиматься с нарушителей, составит 5 тысяч рублей.

Личный транспорт

Поскольку личный автомобиль не попадает под критерий "Общественный транспорт", то, находясь в машине, надевать маску и перчатки необязательно.

Работа и прочие общественные места

Масочный режим с 12 мая должен быть обеспечен на предприятиях и организациях, работа которых разрешена. Штраф для физических лиц составит 4 тысячи рублей. Тем временем работодателям грозят штрафы от 100 до 300 тысяч рублей для юридического лица, от 30 до 50 тысяч рублей – для индивидуальных предпринимателей.



Евгений Данчиков Начальник Главконтроля Москвы Мы открываем организации и предприятия, но мы должны при этом обеспечить защиту граждан. Соответственно, там где есть более плотный контакт, там нужны дополнительные меры защиты.



Использование масок, респираторов либо других средств защиты органов дыхания, а также перчаток будет обязательным также в магазинах и торговых центрах.

Отмечается, что система цифровых пропусков для передвижения по Москве сохранится.

Сергей Собянин сообщил, что москвичам надо настраиваться на длительный период, связанный с распространением коронавируса. По мнению мэра, вернуться к полноценной, на 100% реальной жизни без ограничений удастся не скоро.

В столице зарегистрировано 92 676 случаев COVID-19. Всего в стране зафиксировано 177 160 случаев. Скончались 1 625 человек, выздоровели 23 803 человека.

