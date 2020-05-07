Москвичей будут штрафовать за нарушение масочного режима на рабочих местах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Власти Москвы ввели с 12 мая обязательный масочный режим. Действовать он будет в городском транспорте и других общественных местах.
За нарушение грозят штрафы. С проверкой будет выходить Роспотребнадзор и контролирующие организации.
В общественном транспорте будет обязательным ношение масок и перчаток. Штраф за их отсутствие составит 5 тысяч рублей, что предусмотрено КоАП Москвы.
Правило касается всех видов общественного транспорта: автобусы, маршрутки, троллейбусы, электробусы, трамваи, электрички Московской железной дороги, МЦД и МЦК, метро, такси.
Как уточнил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков, любой общественный транспорт подпадает под действие масочного режима, в том числе такси.
Таким образом, водителей и пассажиров такси также обязуют носить маски и перчатки. Штраф, который будет взиматься с нарушителей, составит 5 тысяч рублей.
Поскольку личный автомобиль не попадает под критерий "Общественный транспорт", то, находясь в машине, надевать маску и перчатки необязательно.
Масочный режим с 12 мая должен быть обеспечен на предприятиях и организациях, работа которых разрешена. Штраф для физических лиц составит 4 тысячи рублей. Тем временем работодателям грозят штрафы от 100 до 300 тысяч рублей для юридического лица, от 30 до 50 тысяч рублей – для индивидуальных предпринимателей.
Использование масок, респираторов либо других средств защиты органов дыхания, а также перчаток будет обязательным также в магазинах и торговых центрах.
Отмечается, что система цифровых пропусков для передвижения по Москве сохранится.
Сергей Собянин сообщил, что москвичам надо настраиваться на длительный период, связанный с распространением коронавируса. По мнению мэра, вернуться к полноценной, на 100% реальной жизни без ограничений удастся не скоро.
В столице зарегистрировано 92 676 случаев COVID-19. Всего в стране зафиксировано 177 160 случаев. Скончались 1 625 человек, выздоровели 23 803 человека.
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