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Общество

15:22

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Москвичей будут штрафовать за нарушение масочного режима на рабочих местах

Масочный режим в столице. Что нужно знать
общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Москвы ввели с 12 мая обязательный масочный режим. Действовать он будет в городском транспорте и других общественных местах.

За нарушение грозят штрафы. С проверкой будет выходить Роспотребнадзор и контролирующие организации.

Городской общественный транспорт

В общественном транспорте будет обязательным ношение масок и перчаток. Штраф за их отсутствие составит 5 тысяч рублей, что предусмотрено КоАП Москвы.

Правило касается всех видов общественного транспорта: автобусы, маршрутки, троллейбусы, электробусы, трамваи, электрички Московской железной дороги, МЦД и МЦК, метро, такси.

Давая возможность большему количеству людей работать, мы понимаем, что они начнут пользоваться общественным транспортом, таким образом увеличится число людей, которые общаются друг с другом. И это надо каким-то образом компенсировать. Поэтому мы вводим дополнительные правила в метрополитене, более жесткие требования. Это обязательное ношение масок, перчаток в общественном транспорте.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Такси

Как уточнил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков, любой общественный транспорт подпадает под действие масочного режима, в том числе такси.

Таким образом, водителей и пассажиров такси также обязуют носить маски и перчатки. Штраф, который будет взиматься с нарушителей, составит 5 тысяч рублей.

Личный транспорт

Поскольку личный автомобиль не попадает под критерий "Общественный транспорт", то, находясь в машине, надевать маску и перчатки необязательно.

Работа и прочие общественные места

Масочный режим с 12 мая должен быть обеспечен на предприятиях и организациях, работа которых разрешена. Штраф для физических лиц составит 4 тысячи рублей. Тем временем работодателям грозят штрафы от 100 до 300 тысяч рублей для юридического лица, от 30 до 50 тысяч рублей – для индивидуальных предпринимателей.

Мы открываем организации и предприятия, но мы должны при этом обеспечить защиту граждан. Соответственно, там где есть более плотный контакт, там нужны дополнительные меры защиты.
Евгений Данчиков
Начальник Главконтроля Москвы


Использование масок, респираторов либо других средств защиты органов дыхания, а также перчаток будет обязательным также в магазинах и торговых центрах.

Отмечается, что система цифровых пропусков для передвижения по Москве сохранится.

Сергей Собянин сообщил, что москвичам надо настраиваться на длительный период, связанный с распространением коронавируса. По мнению мэра, вернуться к полноценной, на 100% реальной жизни без ограничений удастся не скоро.

В столице зарегистрировано 92 676 случаев COVID-19. Всего в стране зафиксировано 177 160 случаев. Скончались 1 625 человек, выздоровели 23 803 человека.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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