Москва не скоро вернется к обычной жизни без ограничений – Собянин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичам надо настраиваться на длительный период, связанный с распространением коронавируса, заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

По мнению мэра, вернуться к полноценной, на 100% реальной жизни без ограничений удастся не скоро.

"На мой взгляд, не хотелось этого говорить, но все-таки надо настраиваться на длительный период, связанный с распространением эпидемии, опасности заражения, опасности заболевания и так далее. К сожалению, такая реальность. И мы этой реальности должны смотреть прямо в лицо и говорить то, что на самом деле есть", – заявил глава города.

В то же время он выразил уверенность, что со всеми испытаниями удастся справиться и победить их.

Ранее Собянин заявил, что в Москве вводится дополнительный режим самоизоляции – в общественном транспорте с 12 мая будет обязательным ношение масок и перчаток. При этом система цифровых пропусков для передвижения по Москве сохранится.

Также мэр сообщил, что число заразившихся коронавирусом в Москве составляет 2–2,5% населения – около 300 тысяч человек.

По последним данным, в столице зарегистрировано 92 676 случаев COVID-19. В России зафиксировано 177 160 случаев. Скончались 1 625 человек, выздоровели 23 803 человека.

Собянин считает, что говорить о снятии ограничений в Москве пока рано. По словам мэра, сейчас нет возможности открыть предприятия сферы услуг и быта.

Тем не менее сразу после праздников возобновится работа всех промышленных предприятий и предприятий строительной отрасли. Режим самоизоляции с 12 мая ослаблен не будет.