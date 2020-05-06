Режим самоизоляции не будет ослаблен после 12 мая – Собянин

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин предложил с 12 мая разрешить в Москве полноценную работу всех промышленных и строительных предприятий. Об этом мэр заявил на совещании с Владимиром Путиным по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Президент решение поддержал. Но, по словам Собянина, при этом режим самоизоляции в столице ослабевать не будет.

"Режим самоизоляции при этом не ослабевает. Наоборот, мы должны четко следовать ему для того, чтобы создавать возможности работы большему количеству предприятий. И работа на предприятиях должна четко регулироваться теми инструкциями, которые сегодня предписаны санитарными врачами", – сказал мэр.

По его словам, так город сможет сохранить стабильность эпидемиологической ситуации и постепенно по возможности открывать другие сферы деятельности.

Собянин также отметил, что снятие ограничений по сфере услуг в Москве пока преждевременно.

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, ведомство предлагает снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, в три этапа. На первом можно будет гулять с детьми и заниматься спортом на открытом воздухе.

Второй этап предусматривает прогулки, открытие объектов торговли и начало работы образовательных организаций. На третьем этапе начнут работать парки и скверы при соблюдении условий дистанции. Откроются гостиницы и предприятия общепита.

За последние сутки в России подтверждено 10 559 случаев коронавирусной инфекции. Большинство новых заболевших обнаружили в Москве – 5 858. В целом в России зарегистрировано 165 929 случаев.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, в стране нет дефицита коек для принятия пациентов, заболевших коронавирусом.

