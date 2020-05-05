В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии тестирований на коронавирус в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин рассказал о достижениях России в области тестирования на COVID-19, передает портал "стопкоронавирус.рф".

В частности, он отметил, что страна вышла на второе место по количеству проведенных тестов. Акимкин сообщил, что за все время на территории РФ осуществили более 4,4 миллиона исследований на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, он объяснил, что в России используются высокотехнологичные системы, которые позволяют выявить COVID-19 на стадии легкой формы заболевания. По словам Акимкина, это позволяет уменьшить циркуляцию коронавируса среди населения путем своевременной изоляции зараженных.

Эксперт подчеркнул, что проведение эффективных тестирований позволяет не допустить переход болезни в тяжелую форму. Он добавил, что в России доля зараженных, у которых наблюдается легкая форма заболевания или вовсе бессимптомное течение болезни, составляет 70–80% от общего числа инфицированных.

"Ранняя диагностика дает возможность контролировать течение заболевания, не допускать развития тяжелых состояний и обеспечить низкий уровень летальности от COVID-19 в нашей стране", – сказал Акимкин.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вне зависимости от принятых мер риски возникновения новых очагов заражения коронавирусом по-прежнему остаются высокими. В связи с этим, по ее утверждению, невозможно говорить о полном прекращении распространения коронавируса.