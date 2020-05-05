Около 4,5 млн тестов на COVID-19 провели в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Порядка 4,5 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию провели в России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По состоянию на 4 мая это 4 460 357 лабораторных исследований. Тестирование коснулось в том числе тех, кто прибыл из эпидемиологически неблагополучных стран.

В Роспотребнадзоре напомнили, что во всех пунктах пропуска через границу РФ проводится усиленный двойной контроль приезжающих оттуда людей. При проверке используется стационарное и переносное тепловизионное оборудование.

В период с 31 декабря досмотрено 5 260 254 человек, за этот время выявлено 589 человек с признаками инфекционных болезней. Под медицинским наблюдением в целом по стране за истекший период 2020 года находились 806 709 человек. На 4 мая под контролем остаются 222 510 человек.

За последние сутки в России подтверждено 10 102 случая коронавирусной инфекции, больше всего в Москве – 5 714. Нарастающим итогом в стране зафиксировано 155 370 случаев в 85 регионах.

2 мая Сергей Собянин рассказал, что Москва резко увеличила тестирование на коронавирус. Мэр отметил, что согласно скрининговым исследованиям различных групп населения, реальное количество заразившихся COVID-19 составляет около 2% от общего количества жителей столицы.