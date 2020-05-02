Увеличение числа тестирований чрезвычайно важно для сдерживания COVID-19 – эксперт

15:26
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Увеличение числа тестирований чрезвычайно важно для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. С таким заявлением в эфире телеканала Москва 24 выступил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Принято решение максимально охватить диагностикой – в простонародье "тестами" – максимальное количество людей. Брошены большие средства, материальные и людские ресурсы, чтобы была возможность резко увеличить количество тестов, которые проводятся", – заявил он.
Гинцбург отметил, что с увеличением проведения количества тестирований возросла и выявляемость. В частности, коронавирус стали обнаруживать у бессимптомных носителей.
Специалист заявил, что тестирование на ранних стадиях позволяет своевременно выявлять носителей вируса, после чего их оперативно изолируют в целях недопущения распространения инфекции.
"Это чрезвычайно важно в эпидемиологическом плане – в той политике, к которой призывает руководитель государства и власти Москвы – в плане сдерживания эпидемии", – резюмировал эксперт.
Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что Москва резко увеличила тестирование на коронавирус. Мэр отметил, что согласно скрининговым исследованиям различных групп населения, реальное количество заразившихся COVID-19 составляет около 2% от общего количества жителей столицы.
Согласно последним данным, в России подтвердили 9 623 случая заражения COVID-19. Больше всего зараженных в Москве – 5 358. Такое число выявленных заболевших обусловлено именно увеличением числа проводимых тестирований.
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