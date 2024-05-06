Устроившая драку в отеле певица Бритни Спирс может вновь попасть под опеку

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Родственники певицы Бритни Спирс могут вновь вернуть ее под опеку после драки в отеле. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на TMZ.

По мнению родных артистки, эта мера является необходимой, поскольку певица находится не в безопасности. Инцидент с дракой в отеле, как утверждают близкие Спирс, заставил задуматься родственников о ее психическом состоянии. Друзья не исключают, что исполнительница может принимать запрещенные препараты.

"Мне неприятно это говорить, но то, как все происходит, – это то, чего мы боялись", – заявили близкие Спирс.

Ранее стало известно, что вечером 1 мая постояльцы гостиницы пожаловались на шум и драку. Очевидцы рассказали, что Спирс кричала и плакала во время ссоры со своим бойфрендом Полом Солисом в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. После этого сотрудники гостиницы вызвали скорую помощь и полицию.

После приезда медработников певицу вывели из отеля на улицу. Артистка была практически обнаженной – она была в трусах, закутана в одеяло и прикрывала голую грудь подушкой. Стражи правопорядка убедились, что певице ничего не угрожает и она не несет вреда окружающим, поэтому просто уехали. От госпитализации Спирс отказалась и уехала из отеля со своими телохранителями.

В 2021 году суд в Лос-Анджелесе отменил длившееся с 2008 года опекунство над артисткой. Оно позволяло ее отцу всесторонне контролировать любую деятельность дочери.

После стало известно, что Бритни Спирс собирается подать в суд на своего отца из-за злоупотреблений опекунством. Она тогда обещала посадить его в тюрьму.

