Бритни Спирс понадобилась помощь медиков после нервного срыва

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После ссоры Бритни Спирс и ее бойфренда Пола Солиса в отель Chateau Marmont в Лос-Анджелесе вызвали скорую помощь и полицию. Об этом сообщается в Daily Mail.

Вечером 1 мая постояльцы гостиницы пожаловались на шум и драку. Они заявили, что какая-то женщина ранена. Сотрудники гостиницы вызвали скорую помощь и полицию. Очевидцы рассказали, что Бритни Спирс кричала и плакала во время ссоры со своим любовником.

Уточняется, что после приезда медработников певицу вывели из отеля на улицу. Артистка была практически обнаженной – она была в трусах, закутана в одеяло и прикрывала голую грудь подушкой.

Позднее выяснились подробности инцидента. Постояльцы утверждают, что Спирс и Солис выпивали в своем номере, затем начали ругаться. Певица сильно кричала, потом начала угрожать сотрудникам отеля и другим гостям. В связи с чем и вызвали полицию.

Стражи правопорядка убедились, что певице ничего не угрожает и она не несет вреда окружающим, поэтому просто уехали. От госпитализации Спирс отказалась и уехала из отеля со своими телохранителями. Солис к ней в машину не сел, отметили в материале.

В свою очередь, друзья певицы заявили, что переживают за ее состояние после ссоры с бойфрендом.

"С самого начала он для нас был плохой новостью", – цитирует "Газета.ру" одного из близких Спирс.

Еще один инсайдер подчеркнул, что Солис опасен для певицы.

Спирс сблизилась с нынешним любовником в августе 2023 года на фоне развода с третьим мужем Сэмом Асгари. Солиз был домработником Бритни Спирс. Позднее был уволен из-за своего криминального прошлого.

Ранее Бритни Спирс выпустила автобиографическую книгу "Женщина во мне". Певица описала подробности аборта, который сделала в 19 лет, жесткости своего отца и послеродовой депрессии. Некоторые знаменитости были против выхода книги.