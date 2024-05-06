ПВО сбила 3 украинских дрона над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, заявили в Минобороны РФ.

"С 20:10 до 22:00 мск 6 мая пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что беспилотники были уничтожены над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО. Третий беспилотник был сбит около 22:20 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью дронов атаковали автомобили ГК "Агро-Белгорье" в Борисовском районе Белгородской области. В результате погибли шесть человек, еще 33 получили травмы. Как рассказали в региональном оперштабе, машины перевозили сотрудников свинокомплекса.

До этого украинский беспилотник ударил по автомобильной газозаправочной станции в Шебекине Белгородской области.

