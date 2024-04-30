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30 апреля, 11:08

Происшествия

Дрон ВСУ атаковал территорию сельхозпредприятия в Белгородской области

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Украинский дрон атаковал территорию сельхозпредприятия в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о случившемся в официальном телеграм-канале.

"На территории сельскохозяйственного предприятия беспилотником ВСУ атакована "Газель". Инцидент произошел в селе Петровка Белгородского района. <...> В транспортном средстве выбиты стекла и посечен кузов", – говорится в его публикации.

Губернатор уточнил, что инцидент обошелся без пострадавших.

Ранее Гладков сообщил, что системы противовоздушной обороны РФ ликвидировали воздушную цель на подлете к Белгороду.

26 апреля дежурные средства ПВО уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня "Ольха" над территорией Белгородской области.

Украинские БПЛА атаковали Белгородскую область утром 23 марта

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