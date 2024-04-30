30 апреля, 11:08Происшествия
Дрон ВСУ атаковал территорию сельхозпредприятия в Белгородской области
Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
Украинский дрон атаковал территорию сельхозпредприятия в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о случившемся в официальном телеграм-канале.
"На территории сельскохозяйственного предприятия беспилотником ВСУ атакована "Газель". Инцидент произошел в селе Петровка Белгородского района. <...> В транспортном средстве выбиты стекла и посечен кузов", – говорится в его публикации.
Губернатор уточнил, что инцидент обошелся без пострадавших.
Ранее Гладков сообщил, что системы противовоздушной обороны РФ ликвидировали воздушную цель на подлете к Белгороду.
26 апреля дежурные средства ПВО уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня "Ольха" над территорией Белгородской области.
Украинские БПЛА атаковали Белгородскую область утром 23 марта