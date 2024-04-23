Три человека пострадали после атаки дрона на Шебекино

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Три человека пострадали после атаки дрона на город Шебекино Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Рядом с проходной промышленного предприятия упал и сдетонировал дрон-камикадзе", – уточнил он.

По его данным, у одного мужчины – осколочные ранения грудной клетки и плеча, у другого – ранение осколком в живот, а у третьего пострадавшего выявили осколочное ранение голени и кисти. Их уже направили в больницы города.

"Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – указал Гладков.

Губернатор подчеркнул, что после атаки были зафиксированы повреждения пяти легковых автомобилей.

Ранее воздушные цели зафиксировали в небе над Белгородом и Белгородским районом. Российские ПВО смогли сбить их еще на подлете к городу. В результате никто не пострадал, но в одном из поселков были выбиты окна и посечен фасад здания.

