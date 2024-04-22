Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

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Сирена ракетной опасности была запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Глава региона призвал местных жителей укрыться дома в помещениях без окон со сплошными стенами. На улице же необходимо срочно спуститься в ближайшее укрытие или иное безопасное место.

В телеграм-канале мэрии Белгорода также сообщили об объявлении ракетной опасности на территории Шебекинского городского округа.

Ранее крымский политический эксперт Денис Батурин сообщил, что западные власти поощряют удары по России, надеясь подорвать внутриполитическую ситуацию.

До этого стало известно, что правительство России утвердило выделение Белгородской области более 2 миллиардов рублей из резервного фонда правительства. Выделенные средства пойдут, в частности, на оказание мер поддержки жителям региона, вынужденно покинувшим постоянное место проживания.