Кабмин выделил более 2 млрд рублей Белгородской области

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Правительство России утвердило выделение Белгородской области более 2 миллиардов рублей из резервного фонда правительства. Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства сообщает ТАСС.

Выделенные из резервного фонда средства пойдут на оказание мер поддержки жителям Белгородской области, вынужденно покинувшим постоянное место проживания, а также на реконструкцию, модернизацию и расширение производственных мощностей пострадавших субъектов деятельности в сфере промышленности региона.

Кроме того, средства пойдут на выплаты работникам субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ранее сообщалось, что власти Белгородской области решили вывезти в другие регионы около 9 тысяч детей из-за продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ. Со слов губернатора региона Вячеслава Гладкова, эвакуация затронет ребят, проживающих в Белгороде, Шебекинском округе, Белгородском и Грайворонском районах.

