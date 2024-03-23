Ограничения на движение транспорта ввели в Брянской области

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Движение транспорта временно решили ограничить в Брянской области на участке автодороги М-3 "Украина". Соответствующее предупреждение появилось на официальной странице региональной Госавтоинспекции в соцсети "ВКонтакте".

"С 00:00 23 марта по настоящее время в целях создания необходимых условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов введены временные ограничения движения всех видов транспортных средств с 368-го по 385-й километр ФАД М-3 "Украина", – уточняется в публикации.

Водители могут объехать участок по следующему маршруту: М-3 "Украина" – Р-120 Орел-Брянск-Смоленск-граница с Белоруссией – А-240 Брянск-Новозыбов-граница с Белоруссией – Брянск-Новозыбков-Трубчевск-Суземка.

Рано утром 23 марта российская система ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа над территорией Выгоничского района Брянской области.

Губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что инцидент обошелся без пострадавших и разрушений. На место случившегося прибыли оперативные и экстренные службы.