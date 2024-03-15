ФСБ задержала готовившего теракты в Брянске участника "Легиона "Свобода России"

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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) задержала участника "Легиона "Свобода России" (украинская структура, признанная террористической и запрещенной в РФ), который планировал теракты в Брянске в преддверии выборов президента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Ведомство уточнило, что задержанным является житель Краснодарского края 2002 года рождения. Он осуществлял подготовку терактов в целях дестабилизации общественно-политической обстановки в РФ.

По данным службы, задержанный действовал по указанию куратора запрещенной организации. Злоумышленник изъял из тайника в Калужской области взрывные устройства и заложил их около входов в административные здания энергетических компаний и социальной инфраструктуры, добавила ФСБ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя столицы, который запускал беспилотники около объектов Минобороны РФ для воздействия на системы противовоздушной обороны. Он работал на "Легион "Свобода России". В рамках следственных действий москвич дал признательные показания.

До этого россиянку, планировавшую диверсию по заданию спецслужб Украины на одном из объектов железнодорожного транспорта, задержали в Белгородской области. Женщина незаконно приобрела взрывное устройство и планировала совершить подрыв.



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