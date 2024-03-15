ФСБ задержала жителя Москвы, запускавшего БПЛА у военных объектов

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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя столицы, который запускал беспилотники около объектов Минобороны РФ для воздействия на системы противовоздушной обороны. Он действовал по заданию украинских спецслужб, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

В ведомстве отметили, что задержанный работал на легион "Свобода России" (украинская структура, признанная террористической и запрещенной в РФ).

По информации службы, злоумышленник установил контакт с представителями спецслужб Украины и одной из националистических военизированных террористических организаций. После этого он собрал и запустил БПЛА для формирования ложных целей около военных объектов. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело о государственной измене.

В рамках следственных действий житель Москвы дал признательные показания и назвал точное местонахождение схрона с компонентами для создания орудия преступления, уточнили в ФСБ.

Ранее ФСБ РФ предотвратила подготовку теракта в одном из административных зданий Карелии. Теракт по заданию спецслужб Киева готовил завербованный гражданин Белоруссии 1974 года рождения. Он был членом запрещенного в республике националистического формирования "Полк имени Кастуся Калиновского" и находился в межгосударственном розыске.

До этого российские спецслужбы задержали в Запорожской области гражданина Украины, передававшего данные о дислокации ВС РФ в Службу безопасности Украины. Злоумышленник был завербован СБУ.



Российские спецслужбы задержали агентов украинских спецслужб в Крыму