ФСБ предотвратила подготовку теракта в одном из административных зданий Карелии

Фото: depositphotos/Grigorenko

ФСБ РФ предотвратила подготовку теракта в одном из административных зданий Карелии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

В материале уточнили, что теракт по заданию спецслужб Киева готовил завербованный гражданин Белоруссии 1974 года рождения. Он был членом запрещенного в республике националистического формирования "Полк имени Кастуся Калиновского" и находился в межгосударственном розыске.

При задержании мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам спецслужб, его нейтрализовали. Пострадавших среди сотрудников органов безопасности и гражданского населения нет, уточнили в ФСБ.

По информации ведомства, агент украинских спецслужб собирал и передавал данные об объектах транспортной инфраструктуры и органов исполнительной власти региона. Действуя по указанию кураторов, он изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство, чтобы совершить подрыв одного из административных зданий города Олонца.

В сообщении добавили, что на месте инцидента изъято готовое к применению СВУ, изготовленное на основе электродетонатора М-6 (США), пластичного взрывчатого вещества РЕ-8 (Великобритания), бытового таймера, пистолет Макарова и боеприпасы к нему. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.

Ранее ФСБ РФ пресекла деятельность законспирированной ячейки международной организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ) в Крыму.

До этого российские спецслужбы задержали в Запорожской области гражданина Украины, передававшего данные о дислокации ВС РФ в Службу безопасности Украины. Злоумышленник был завербован СБУ.

Российские спецслужбы задержали агентов украинских спецслужб в Крыму