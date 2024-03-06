ФСБ пресекла деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Крыму

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ФСБ РФ пресекла деятельность законспирированной ячейки международной организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ) в Крыму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

В сообщении уточнили, что функционеры террористической структуры осуществляли антиконституционную деятельность, которая была основана на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направлена на свержение насильственным путем действующей власти.

По информации ведомства, с использованием мер конспирации во время собраний члены ячейки распространяли террористическую идеологию среди жителей Крыма, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман.

В августе прошлого года силовики задержали в Крыму шестерых членов ячейки организации "Хизб ут-Тахрир". В отношении мужчин возбуждены уголовные дела. По итогам обысков в местах их жительства были изъяты запрещенная литература, средства связи, электронные носители информации, а также крупная сумма денег в иностранной валюте.

Также в январе 2023 года в Крыму разгромили ячейку данной террористической организации. ФСБ РФ отмечала, что при координации эмиссаров, находящихся на Украине, задержанные целенаправленно распространяли в РФ террористическую идеологию и во время собраний вербовали в свои ряды жителей страны из числа местных мусульман.

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