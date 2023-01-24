ФСБ разгромила ячейку исламистов из Хизб ут-Тахрир в Крыму

Фото: ЦОС ФСБ России

В Крыму разгромили ячейку запрещенной в РФ международной террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, сообщает ФСБ России. Спецслужбы совместно с Росгвардией задержали шестерых ее участников.

При координации эмиссаров, находящихся на Украине, задержанные целенаправленно распространяли в России террористическую идеологию и во время собраний вербовали в свои ряды жителей страны из числа местных мусульман.

По местам жительства членов организации изъяли запрещенные в РФ пропагандистские материалы Хизб ут-Тахрир, средства связи, электронные носители информации. Возбуждены уголовные дела.

Ранее ФСБ предотвратила теракт, готовившийся сторонником националистов по заданию спецслужб Украины в одном из регионов Северного Кавказа.

Сторонником националистической идеологии был гражданин России. Свое преступление террористического характера он планировал по заданию украинских спецслужб.

При обыске в доме задержанного нашли и изъяли готовое к применению оружие. По данным спецслужб, злоумышленник готовил теракт против полицейских.

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