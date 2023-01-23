На Северном Кавказе пресекли теракт, готовившийся по заданию спецслужб Украины

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

ФСБ предотвратила теракт, готовившийся сторонником националистов по заданию спецслужб Украины в одном из регионов Северного Кавказа, сообщает ТАСС.

Уточняется, что сторонником националистической идеологии был гражданин России. Свое преступление террористического характера он планировал по заданию украинских спецслужб.

При обыске в доме задержанного нашли и изъяли готовое к применению оружие. По данным спецслужб, злоумышленник готовил теракт против полицейских.

В 2022 году российские спецслужбы предотвратили 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 теракта. Кроме того, правоохранителям удалось пресечь деятельность 68 ячеек международных террористических организаций, действовавших на территории страны.

Директор ФСБ Александр Бортников отметил рост числа террористических проявлений главным образом в приграничных регионах РФ. По его словам, это связано не только с действиями террористов, но и подрывной деятельностью украинских спецслужб, поддерживаемых Западом.

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