ФСБ задержала в 31 регионе России почти 70 подпольных оружейников

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Сотрудники ФСБ задержали в 31 регионе России 68 подпольных оружейников, в результате спецоперации изъято более 300 единиц огнестрельного оружия и около 20 килограммов взрывчатки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"Во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена преступная деятельность 68 жителей 31 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники изъяли 304 единицы огнестрельного оружия российского и зарубежного производства, 63 основные части к ним, 15 250 патронов, 7 единиц холодного оружия, 83 артиллерийских снаряда и мины, 51 гранату, а также около 18,4 килограмма пороха и тротила и 15 запалов.

Среди изъятого – 150 пистолетов и револьверов, 114 винтовок, карабинов и ружей, 22 автомата, 14 пистолетов-пулеметов, 3 пулемета, противотанковое ружье ПТРД, 50-миллиметровый миномет и подрывная машинка КПМ-1А.

В ФСБ уточнили, что незаконная деятельность была пресечена в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Калининградской, Новгородской, Нижегородской, Архангельской, Воронежской, Белгородской, Калужской, Псковской, Курганской, Смоленской, Ростовской, Самарской, Ульяновской, Томской, Челябинской и Иркутской областях, а также в Мордовии, Ингушетии, Северной Осетии, Кузбассе, Хакасии, Краснодарском, Алтайском, Ставропольском и Красноярском крае.

Ранее ФСБ пресекла серию терактов в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма. Были задержаны исполнители и пособники преступлений. В ведомстве также установили каналы связи и способы их финансирования.

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